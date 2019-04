DBK i WTC nie zgadzają się z zarzutami UOKiK dot. kartelu

"Jesteśmy zaskoczeni, że UOKiK zdecydował się na publiczne stawianie zarzutów naszym spółkom na tak wczesnym etapie, to jest w sytuacji, w której postępowanie antymonopolowe zostało dopiero wszczęte. Choć stawia to pod znakiem zapytania sens prowadzenia dalszych czynności w sprawie, DBK i WTC będą dalej otwarcie współpracować z urzędem, tak jak czyniliśmy to do tej pory - aż do ostatecznego wyjaśnienia sprawy i oczyszczenia nas z zarzutów" - podsumowano.