Decycja Fed może nie wystarczyć, żeby zatrzymać spadki na giełdach, w tym na GPW

Na większości giełd azjatyckich dzisiejsza sesja zakończyła się pozytywnie. Liderem wzrostów były południowokoreański indeks Kospi (+8,6%) oraz japoński Nikkei 225 (+7,13%). Indeks Asia Dow, który skupia największe spółki regiony Azji i Pacyfiku, zwyżkował o 5,2%. W obecnej sytuacji trudno jednak mówić o powrocie optymizmu. Jest to raczej spekulacyjne podbicie cen mocno przecenionych aktywów.

Lepsze notowania na parkietach w Azji powinny przenieść się do Europy, a biorąc pod uwagę nocne notowania kontraktów terminowych na DAX można wnioskować, iż rynek czeka na zwyżkową korektę. Podobnego zdania jest połowa inwestorów przeprowadzających transakcje na kontraktach CFD na niemiecki indeks poprzez platformę CMC Markets, choć pod względem wartości nieznacznie dominują w dalszym ciągu pozycje spadkowe. Może to poniekąd wynikać z faktu, iż okolice 9200 pkt stanowią opór, którego DAX nie był w stanie pokonać od tygodnia, dlatego jego trwalsze przebicie może wymagać solidnego, pozytywnego impulsu.

Trudno jednak wyobrazić sobie, co mogłoby poprawić nastroje w długim terminie. ,,Ciężka artyleria" w postaci nieograniczonego praktycznie programu luzowania ilościowego (QE), jaką wytoczyła wczoraj amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), może jedynie chwilowo podbić ceny akcji. Żadne działania banków centralnych nie ograniczą bowiem negatywnego wpływu ograniczeń, które poszczególne rządy nakładają na obywateli, celem zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Obawy, iż włoski scenariusz powtórzy się w innych krajach, powoduje, że kolejne kraje zakazują wychodzenia z domu i przemieszczania się. Wczoraj wieczorem takie działania podjął premier Boris Johnson. Brytyjczycy mogą od dziś wychodzić z domu jedynie po podstawowe zakupy, do lekarza oraz do pracy (jeżeli nie ma możliwości wykonywania jej zdalnie). Biorąc pod uwagę statystyki zachorowań w innych krajach w Europie, w tym w Polsce, można oczekiwać podobnych decyzji innych rządów.