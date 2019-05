Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 42 lokale na Os. Zielonym w Gdańsku

Osiedle Zielone to jedna z najpopularniejszych inwestycji Dekpol Deweloper. Charakteryzuje się m.in. nowoczesną architekturą i przemyślanym układem pomieszczeń w lokalach. W budynku C4 powstaną 42 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 39 do 77 m2 oraz rozkładzie od 2 do 4 pokoi, podano.