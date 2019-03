technologie 1 godzinę temu

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

Co piąty Polak obawia się, że w ciągu 10 lat jego miejsce pracy zniknie z powodu rozwoju technologii, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Voice of the Workforce in Europe". To nieznacznie więcej niż w bogatszych i bardziej zaawansowanych technologicznie krajach. Z drugiej strony, specjaliści zauważają, że automatyzacja zwiększy produktywność pracowników, a przez to przyczyni się do wzrostu wynagrodzeń.