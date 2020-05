Dostawca DocProStar - szwajcarski TCG Process wchodzi na polski rynek

"Zawsze przed wejściem na konkretny rynek dokonujemy researchu i sprawdzamy, jak pojemna jest gospodarka. W Polsce swoje siedziby mają największe firmy z sektora BPO, które potrzebują wsparcia z zakresu digitalizacji dokumentów czy prowadzenia cyfrowych kancelarii. [...] Doceniamy również wykwalifikowaną kadrę. Wejście na polski rynek to kolejny krok w rozwoju naszej firmy" - powiedział CEO i założyciel TCG Process Arnold Von Buren, cytowany w komunikacie.

Firma wprowadziła na rynek platformę DocProStar, służącą do przetwarzania dokumentów, niezależnie od ich formatu lub źródła pochodzenia. Za działania biznesowe w Polsce odpowiedzialny będzie menadżer generalny Przemysław Kędzior, który zdobywał doświadczenie w firmach takich jak: Pekao, Bank Pocztowy czy Iron Mountain Polska, gdzie budował i zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za rozwój biznesu oraz relacje z klientami B2B, podano także.

"Wprowadzamy na polski rynek autorską platformę, która jest kulminacją trwających ponad dekadę wysiłków mających na celu stworzenie najbardziej elastycznego, skalowalnego produktu klasy input management. System jest w pełni przygotowany do pracy w chmurze bądź w ramach lokalnej infrastruktury IT. Jego funkcjonalności zapewniają niespotykaną gdzie indziej elastyczność w projektowaniu, przebiegu oraz monitorowaniu procesów. Został od początku zaprojektowany z myślą o stawieniu czoła wysokim wymaganiom działów IT naszych klientów" - dodał Kędzior, cytowany w komunikacie.