technologie 1 godzinę temu

Drageus Games: Premiera 'The Great Perhaps' na PlayStation 4 ustalona na 10 VII

Gra "The Great Perhaps" przeszła certyfikację na platformę PlayStation 4, podał Drageus Games. Planowana data wprowadzenia do sprzedaży gry na konsolę PlayStation 4 to 10 lipca 2020 roku.