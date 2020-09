Druga fala epidemii uderza w rynek ropy. Inwestorzy boją się, że kryzys potrwa dłużej

We wtorek cena ropy na giełdzie w Londynie spadła o ponad 5 proc., a cena ropy WTI notowanej na giełdzie w Nowym Jorku o prawie 6 proc. Ten ruch był jednak zaledwie kontynuacją wcześniejszych zniżek, które przerwały czteromiesięczną sekwencję zwyżkową.

I chociaż w środę przed południem widać odbicie, nie zmienia to faktu, że w ciągu ostatniego tygodnia notowania surowca poszły w dół o kilkanaście procent. Tydzień temu amerykańska ropa WTI kosztowała 43 dolary za baryłkę, obecnie kosztuje niecałe 38 dolary za baryłkę.

W ostatnich tygodniach zaczęło pojawiać się wiele przesłanek świadczących o tym, że trend wzrostowy na rynku ropy jest nie do utrzymania. Głównym czynnikiem napędzającym spadek cen są obawy o popyt na ropę naftową.

– Wynika to z faktu, że nadal nie widać końca pandemii, a ta wyjątkowo mocno uderza w kondycję światowej gospodarki. Obecnie druga fala pandemii jest już faktem – w ostatnim czasie rośnie liczba zakażonych m.in. w Indiach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy też niektórych stanach USA. To sprawia, że wielu inwestorów oczekuje przedłużającego się kryzysu, a co za tym idzie, także przedłużającego się okresu obniżonego popytu na ropę naftową – ocenia Dorota Sierakowska, analityk Surowcowy DM BOŚ.