Dwie kary dla Polskiej Grupy Fotowoltaicznej. KNF publikuje komunikat

W ciągu ostatnich dwóch lat powstało w Polsce 30 000 firm zakładających fotowoltaikę. Na dachy włażą ludzie bez uprawnień, doświadczenia i wiedzy. Jestem elektrykiem i zajmuję się audytami instalacji. To co spotykam teraz to tragedia. Ponacinane dachówkami przewody, złe uziemienia. W zeszłym roku było w Polsce przynajmniej 800 pożarów instalacji PV (dane na koniec lipca). Druga sprawa to czy instalacja będzie działać. W zeszłym tygodniu miałem 18 telefonów od właścicieli instalacji nie działających. Dlaczego nie zadzwonią do swoich instalatorów? Proste. Bo ich już nie ma. Firmy zwijają się bo boom się kończy. Jak wygląda naprawa takiej instalacji? Jeżeli nie widać urwanego przewodu to trzeba wszystko z dachu zdjąć (skośny), położyć nowe przewody i zrobić to niemal od nowa. A to kosztuje kilka tysięcy złotych. Dodatkowo może się okazać że dach jest uszkodzony i osoba naprawiająca będzie odpowiedzialna za takie uszkodzenie. Więc w efekcie nikt nie chce brać na siebie takich gorących kartofli a właściciele instalacji nie mają już własnego prądu. Jak to w Polsce.