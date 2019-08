ECC Games miał 0,17 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

Przychody i zrównane z nimi sięgnęły 1,05 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł rok wcześniej. W drugim kwartale przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły ponad 0,6 mln zł. W dużej mierze są one wynikiem sprzedaży gry mobilnej "Car Mechanic Simulator 18" na platformach AppStore i Google Play. Gra do dziś została zainstalowana na wymienionych platformach ponad 17,3 mln razy.

"W dalszym ciągu rozwijamy mobilne wersje gry 'Car Mechanic Simulator', której dystrybucja osiąga naprawdę satysfakcjonujące wyniki. Był to jeden z powodów stworzenia Drift19. W tym zakresie podjęliśmy współpracę ze spółką Play Way. Jesteśmy już na finalnym etapie projektu. Premierę produkcji planujemy jeszcze w tym roku. Od kilku miesięcy prezentujemy efekty naszej pracy szerszej grupie odbiorców. Już teraz widzimy, że gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i została przyjęta z dużym entuzjazmem przez fanów zawodów driftingowych" - powiedział prezes ECC Games Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku zarząd ECC Games rozpoczął współpracę z Google w ramach Google for Startup Residency Program, który dedykowany jest spółkom z sektora game dev. Spółka otrzymała wsparcie w zakresie optymalizacji gier mobilnych oraz przygotowywania, testowania i analizowania kampanii marketingowych, co jest obecnie wykorzystywane w grach będących w sprzedaży oraz w tych, które są w fazie developmentu.

W sierpniu ECC Games rozpoczęła kampanie marketingowe gry "Car Mechanic Simulator 18". W lipcu do fazy soft-launch-u trafiła gra Ultimate Fishing Simulator 2019, propozycja dla wielbicieli wędkarstwa, która jest kolejną, ulepszoną częścią już dostępnej produkcji "Ultimate Fishing Simulator".

"Podjęliśmy decyzję o stworzeniu kolejnej wersji 'Ultimate Fishing Simulator', ponieważ jest to gra z ogromnym potencjałem, który można jeszcze bardziej rozwinąć. Do nowej wersji wprowadziliśmy wiele zmian, m.in. dodaliśmy system paczek z kartami dzięki którym gracze będą mogli kolekcjonować sprzęt wędkarski. Posiadamy osobny zespół dedykowany produkcjom mobilnym, w którym pracują doświadczone osoby specjalizujące się w grach na iOS i Android, co z pewnością pomoże jak najlepiej dopracować nowy tytuł" - dodał Wątrucki.