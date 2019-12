EDP Renewables dostarczy 307 MW energii z OZE w ramach aukcji

"EDP Renewables zabezpieczyło 15-letni kontrakt, będący wynikiem rozstrzygnięcia aukcji dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Energia w ilości 307 MW zostanie wyprodukowana przez portfel 11 farm wiatrowych. Przewiduje się, że projekty te zostaną oddane do użytku w 2021 i 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

To kolejny etap na drodze do osiągnięcia w Polsce portfela ponad 700 MW mocy w lądowej energetyce wiatrowej do 2022 roku, zastrzeżono.