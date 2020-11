technologie 1 godzinę temu

EIT InnoEnergy Central Europe: Polska trzecim graczem produkcji wodoru w Europie

Warszawa, 06.11.2020 (ISBnews/ ISBtech) - Polska jest trzecim co do wielkości graczem na europejskim rynku produkcji wodoru i będzie bardzo istotnym rynkiem w tym zakresie w przyszłości, ocenił w rozmowie z ISBtech Marcin Lewenstein, Innovation Officer, EIT InnoEnergy Central Europe. Fundusz zainicjował europejski program rozwoju rynku zielonego wodoru do poziomu 100 mld euro rocznie w 2025 roku. Ma on pomóc Europie w osiągnięciu neutralności emisyjnej do 2050 roku.