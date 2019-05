EKG 2019: Roboty i technologie nie zastąpią ludzi, powstaną nowe specjalizacje

"ING Bank nie szykuje się do wojny, ponieważ takiej nie będzie i przeceniamy zagrożenia. Nasz bank w okresie 10 lat pozyskał 2 razy więcej klientów indywidualnych, 6 razy więcej korporacyjnych itp., ale nadal zatrudniamy tę samą liczbę pracowników. Nie widzę więc powodów do obaw, że ludzi zastąpią roboty" - powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz podczas panelu.

"Natomiast tego, co wydarzy się w dłuższym okresie nie podejmuję się prognozować. Wynika to choćby z tego, że jeszcze 10 lat temu nie można sobie było wyobrazić, że praktycznie wszystkie operacje wykonamy za pomocą telefonu. Jednak, jak widać, zmieniają się technologie czy narzędzia, ale ludzie też są niezbędni" - podkreślił Bartkiewicz.

Jego zdaniem, w trwającym procesie przechodzenia do poziomu Przemysłu 4.0 najważniejsze jest przygotowania pracownika do nowych zadań, do nowych wyzwań, do funkcjonowania w nowoczesnych realiach.