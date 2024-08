Ekspert o spadkach na giełdach: Amerykańska gospodarka zdecydowanie i szybko zwalnia

Amerykańska giełda traci. "Łabędzi śpiew akcji"

- Raporty kwartalne spółek ze "wspaniałej siódemki" nie zachwycały. Martwiono się tym, że wydają one zbyt dużo na sztuczną inteligencję, a do zysków z niej jeszcze jest daleko. Na chwilę uspokoiły rynki posiedzenie FOMC i konferencja Jerome Powella, szefa Fed. Można powiedzieć, że praktycznie zapowiedział on obniżkę stóp o 25 pb. we wrześniu. Potem pojawiły się jednak problemy - wyjaśnia analityk.