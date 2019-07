Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

We wniosku "Tauron Ciepło wnosi o zawezwanie spółki do próby ugodowej w szczególności: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez realizację żądania wypłaty z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., poprzez dokonanie przez spółkę na własny koszt i ryzyko przeprojektowania, układu podawania paliwa do kotła, a następnie odnośnie tak przeprojektowanego układu wykona prace montażowo-budowlane, poprzedzone ewentualnym demontażem istniejącego układu lub jego elementów, bez naruszenia w jakikolwiek sposób struktury lub funkcjonalności bloku, a w takim przypadku Tauron Ciepło zwróci spółce kwotę wypłaconą przez bank" - czytamy w komunikacie.