Elon Musk ma coraz większy problem. Tesla nurkuje na giełdzie

Od początku roku akcje Tesli straciły już 25 proc. wartości , podczas gdy indeks Nasdaq spadł w tym czasie zaledwie o 1,5 proc. W porównaniu do rekordowego poziomu z 16 grudnia 2024 roku, kurs akcji producenta aut elektrycznych obniżył się o ponad 35 proc. Majątek netto Elona Muska zmniejszył się w tym okresie o ponad 100 miliardów dolarów , choć nadal pozostaje on najbogatszym człowiekiem świata z fortuną szacowaną na około 380 miliardów dolarów.

Problemy biznesowe i polityczne zaangażowanie

W czwartym kwartale 2024 roku Tesla odnotowała wyniki poniżej oczekiwań analityków . Przychody z działalności motoryzacyjnej spadły o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a zysk operacyjny zmniejszył się o 23 proc. Firma tłumaczy to obniżeniem średnich cen sprzedaży w swojej starzejącej się gamie modelowej.

Dodatkowym źródłem niepokoju inwestorów jest zaangażowanie Elona Muska w politykę. Jako szef Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE) w administracji prezydenta Trumpa, otrzymał bezprecedensowy dostęp do rządowych systemów komputerowych i danych podatników. Musk wsparł kampanię wyborczą Trumpa kwotą 290 milionów dolarów.

Kontrowersyjna retoryka polityczna Muska doprowadziła do protestów przeciwników w różnych miejscach, w tym przed salonami i centrami serwisowymi Tesli. Kurs akcji spadł również po ogłoszeniu przez Trumpa planów wprowadzenia wysokich ceł na towary z Kanady, Meksyku i Chin, co zbiegło się ze spadkiem rejestracji pojazdów Tesli w Europie w styczniu i lutym 2025 roku.

Klienci odwracają się od Muska?

Co jest powodem spadków na giełdzie? Tesla notuje znaczące spadki sprzedaży na początku 2025 roku. Według danych ACEA, na które powołuje się autokult.pl, w styczniu zarejestrowano w Europie 10 511 nowych pojazdów tej marki, co oznacza spadek o 46 proc. w porównaniu do stycznia 2024 roku. Wszystkie modele zanotowały spadek zainteresowania o minimum 36 proc.