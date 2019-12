Emilewicz o 'Wybieram 590': Moda na polskie produkty zaczyna się rozpędzać

"Aplikację [na smartfony] Pola ma 0,5 mln użytkowników, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie pochodzeniem produktów. Moda na dobre i polskie zaczyna się powoli rozpędzać. Możemy powiedzieć to np. o branży spożywczej, gdzie produkty są bardzo dobrej jakości. To, co możemy zrobić w kwestii patriotyzmu gospodarczego, to wykonać pracę w pozostałych branżach. Polska jest największym eksporterem mebli - wyprzedzamy już Niemców, nie tylko Włochów" - powiedziała Emilewicz podczas debaty.

Minister przypomniała wyniki badania Grant Thornton, według którego każde przesunięcie zakupów o 1% z grupy towarów i usług zakupionych wyprodukowanych za granicą przez niepolską firmę do grupy towarów i usług wyprodukowanych w kraju przez polską firmę oznaczałoby pozostanie w Polsce dodatkowo prawie 6,6 mld zł.

Wskazała, że dobrym kierunkiem jest wpieranie przedsiębiorców i ułatwianie inwestycji.

"Warto inwestować w patentowanie, licencjonowanie, opracowywanie wyższej wartości dodanej produktów" - dodała.

"To, co państwo może zrobić w promowaniu patriotyzmu gospodarczego, to również udzielać ulg na badania i rozwój, na co nakłady są rekordowe w tym roku - widać to w statystykach GUS. Mamy duży wzrost w MŚP wydatków na badania i rozwój, więcej w sektorze prywatnym niż publicznym" - podkreśliła Emilewicz.

Przypomniała, że ważną rolę we wsparciu ekspansji zagranicznej firm - w sprzedaży i inwestycjach - pełnią instytucje z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) - wymieniła w tym kontekście Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jak podkreśliła członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka,"patriotyzm gospodarczy to jest możliwość udostępnienia klientom polskich produktów".

"85% naszego asortymentu są to polskie produkty, wyprodukowane w Polsce. Jest to zgodne z trendami i wynika z potrzeb naszych klientów. Obecnie 87% ludzi w Polsce woli wybierać polskie produkty i dbamy o to, by produkty polskie na naszych stacjach były obecne" - powiedziała Klarecka podczas debaty.

"Nasz segment detalu powiększa się, współpraca z polskimi producentami się zacieśnia. Uważam, że współpraca z polskimi firmami napędza polską gospodarkę. I stąd duży sukces naszej marki" - dodała.

Autorzy raportu Grant Thornton ocenili, że "ponieważ konsumpcja krajowych produktów i usług przynosi gospodarce wyższy 'zwrot' niż konsumpcja dóbr z importu, należy stwarzać polskim firmom dogodne warunki prawne i instytucjonalne, by nie przenosili produkcji za granicę".

W ramach kampanii społecznej "Wybieram 590 - sobota dla Polski" w najbliższą sobotę, 7 grudnia, odbędzie się akcja #sobotadlaPolski. Organizatorzy inicjatywy "Wybieram 590 - sobota dla Polski" zachęcają, żeby w tę sobotę podczas zakupów zwracać uwagę na pochodzenie produktów i wybierać krajowe towary oraz usługi.

"W ramach trwającej kampanii edukacyjnej inspirujemy do kupowania produktów, których kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590. W większości przypadków są to towary wyprodukowane w Polsce lub związane z naszym rynkiem. Chcąc mieć pełną gwarancję polskiego pochodzenia towaru, warto dodatkowo sprawdzić nazwę i miejsce jego produkcji. Tylko wtedy zyskamy pewność, że jest to w pełni krajowy produkt, a poprzez jego zakup wspieramy naszą gospodarkę" - powiedział jeden z pomysłodawców projektu "Wybieram 590 - sobota dla Polski" Artur Niewrzędowski, cytowany w komunikacie.

W projekt zaangażowały się największe polskie przedsiębiorstwa oraz rodzime sieci sklepów, które dzięki spójnej identyfikacji i hashtagowi w mediach społecznościowych (#wybieram590 i #sobotadlaPolski) zyskają możliwość zakomunikowania swojego udziału w akcji i promowania dnia z polskimi produktami i usługami.

