Emilewicz: Z Małego ZUS-u Plus skorzysta 281 tys. przedsiębiorców

Z ulgi dla przedsiębiorców - Małego ZUS-u Plus skorzysta łącznie 281 tys. przedsiębiorców, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Do ulgi można się było zgłaszać od 1 lutego do 2 marca. Automatycznie objęła ona także przedsiębiorców wcześniej korzystających z ZUS. Całkowity koszt wprowadzenia tego rozwiązania dla budżetu państwa to 1,2 mld zł rocznie.