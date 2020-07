Energa: 57% udziału OZE w wytwarzaniu na koniec roku to realny cel

"[W II kw.] poziom może być podobny, ale to zawsze jest połączone z warunkami, jakie daje natura. Natomiast myślę, że 57% jest jak najbardziej realne do uzyskania na koniec roku" - powiedział Goliński dziennikarzom w trakcie otwarcia farmy wiatrowej w Przykonie.

W raporcie za I kw. 2020 r. Energa podała, że ok. 57% energii wygenerowanej w aktywach grupy pochodziło z OZE, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to ok. 44%.