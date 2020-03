Equinix otworzył trzecie centrum danych w Warszawie za 34 mln USD

"Inwestycja, ogłoszona w listopadzie 2019 roku, umożliwia firmom w Polsce rozszerzenie dostępu do platformy ponad 200 bezpośrednio połączonych centrów danych oraz ekosystemów biznesowych z całego świata składających się na Platform Equinix" - czytamy w komunikacie.

W pierwszej fazie nowe centrum danych oferuje 475 szaf serwerowych i ponad 1 400 m2 powierzchni kolokacyjnej. Po sfinalizowaniu inwestycji, data center będzie oferowało ok. 1 200 szaf serwerowych i ponad 3 500 m2 powierzchni kolokacyjnej. WA3 zostało zbudowane zgodnie z najnowszymi standardami w budownictwie data center. Jednym z zastosowanych innowacyjnych rozwiązań jest m.in. przeciwpożarowy system mgły wodnej, podano także.

"Za pośrednictwem trzech centrów danych IBX w Warszawie Equinix oferuje zarówno klientom w Polsce, jak i na całym świecie, zaawansowane usługi kolokacyjne i połączenia bezpośrednie. Otwarcie WA3 oznacza, że firmy w Polsce mogły jeszcze łatwiej korzystać także z innych rozwiązań, jak m.in. Equinix Cloud Exchange Fabric. Dzięki tej platformie, za pośrednictwem definiowanych programowo połączeń bezpośrednich uzyskują one dostęp do największych dostawców chmur na świecie, takich jak: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure i Google Cloud. Nowe centrum danych oferuje także dostęp do węzła sieciowego Equinix Internet Exchange (dawniej Polish Internet eXchange - PLIX)" - czytamy dalej.