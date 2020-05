Erbud miał 0,52 mln zł straty netto, 9,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Przychody grupy w I kwartale 2020 roku wyniosły 440 mln zł, z czego 381 mln zł to przychody w kraju. W segmencie budownictwa spółka osiągnęła 318 mln zł przychodów, w tym 285 mln zł w budownictwie kubaturowym w Polsce. Największy wzrost zanotowała spółka PBDI S.A., jej działalność w segmencie drogowo-inżynieryjnym przyniosła przychody na poziomie 66,3 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym zagranicą zanotowała 25,5 mln zł wobec 25,2 mln zł w I kwartale 2019 roku" - czytamy także.

"Kilka tygodni temu rząd rozpoczął luzowanie obostrzeń związanych z pandemią, więc zamykanie budów wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne. Dla naszej branży najważniejsza jest kontynuacja pracy i ogłaszanie nowych przetargów. Na szczęście nie widzimy, by inwestorzy chcieli wstrzymywać prowadzone kontrakty. Co więcej, napływają też nowe zlecenia. Dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm. Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako jedyny zanotował wzrost produkcji. Branża budowlana może być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, by wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię" - podsumował prezes.