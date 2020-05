Erbud nie obawia się utraty zleceń z powodu pandemii

"Wszystkie nasze budowy pracują, nie mieliśmy ani jednego zakażonego pracownika. Robimy pomiary temperatury, a osoby z nawet lekkimi chorobami nie przychodzą do pracy. Praca jest prowadzona rotacyjnie, zespoły nawet posiłki mają o różnych godzinach. Załoga wykazuje się dużą dyscypliną i odpowiedzialnością i za to im gorąco dziękujemy" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Oczywiście, podwyższone środki ostrożności generują pewne koszty - do tej pory było to ok. 0,5 mln zł na środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, ale tymi kosztami dzielimy się z inwestorami, którym przecież także zależy na kontynuacji prac. Mamy nadzieję, że to kwestia tygodni, gdy będzie można zmniejszyć restrykcje, czekamy na decyzje rządów" - dodał prezes.