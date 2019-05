ES-System miał 2,66 mln zł zysku netto, 5,54 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"W I kwartale 2019 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 40,4 mln zł, tj. wzrost o 21,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku budowlanym w Polsce oraz rozbudowanego portfela zleceń po przesunięciach projektów z końca 2018 r. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności: oświetlenia przemysłowego (o 34,6% r/r), awaryjnego (o 21,5% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 158% r/r), a także w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 1% r/r) i zewnętrznego (o 2,2% r/r)" - czytamy w komunikacie.

"W związku z wyzwaniami klimatycznymi, w ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestycjami w inteligentne systemy oświetleniowe, które przyczyniają się do oszczędności energii nawet do 80%. Grupa planuje dalszy rozwój efektywności opraw na bazie LED wraz z zaawansowanymi systemami sterowania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie energii" - skomentował prezes Rafał Gawrylak.

Sprzedaż zagraniczna w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36,5% r/r. Jest to wynik m.in. finalizacji w br. projektów przesuniętych z końca 2018 r. oraz nowo pozyskanych projektów. Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają rynki Unii Europejskiej oraz Azja i Bliski Wschód. Sprzedaż na rynkach UE wzrosła o 46% do poziomu 8,1 mln zł z 5,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.