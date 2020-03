Eurocash wdraża regulacje GIS. Deklaruje utrzymanie zaopatrzenia sklepów

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Wspierane przez nią sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum czy Lewiatan. Zarząd przy okazji publikacji wyników odniósł się do kwestii koronawirusa.

- Wdrażamy regulacje i zasady określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także współpracujemy z GIS przy opracowaniu szczegółowych wytycznych dla naszej branży. Około 10 proc. żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez nasze centra dystrybucyjne i hurtownie, dlatego zamierzamy zrobić wszystko, co będzie możliwe, aby utrzymać zaopatrzenie naszych klientów w artykuły żywnościowe - podkreślił.

Eurocash zabrał głos w sprawie koronawirusa przy okazji prezentacji wyników spółki za 2019 rok. Te okazały się gorsze niż w 2018 roku. Zyski spadły ze 109,6 mln zł poniżej 70 mln zł. Stało się to mimo wzrostu sprzedaży z 22,8 mld zł do 24,8 mld zł.

"Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych (uprzednio nieplanowanych, których zakup jest dokonywany pod wpływem odruchu, zachęty, bez większego namysłu - przyp. red.), która była o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry" - czytamy w komunikacie.