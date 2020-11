Famur ma umowę o na dostawę sprzętu o wartości 20 mln euro do kopalni w Rosji

"Bardzo cieszymy się z nowo podpisanej umowy, dzięki której ponownie mamy możliwość dostarczenia sprzętu do kopalni Inaglinskij należącej do kompanii Kolmar. Jest to dla nas ważny kontrakt, szczególnie teraz w dobie światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To również kolejny dowód na to, że nasze rozwiązania dobrze sprawdzają się nawet na najbardziej wymagających rynkach do jakich niewątpliwie należy Rosja. Mimo trudnych warunków, z którymi boryka się obecnie branża okołogórnicza, Grupa Famur niezmiennie zapewnia najwyższy, światowy standard usług, który ceniony jest przez współpracujących z nami kontrahentów. Umowa obejmująca dostawę urządzeń do kopalni Inaglinskij jest tego najlepszym dowodem" - skomentował wiceprezes Grupy Famur odpowiedzialny za rynki eksportowe Adam Toborek, cytowany w komunikacie.