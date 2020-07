Ferenc Horváth zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL

"To był fantastyczny okres 17 lat wspólnej pracy z Ferencem. Osobiście chciałbym mu podziękować za to co zrobił dla firmy. Jego olbrzymie doświadczenie, zdolności przywódcze i lojalność względem Grupy MOL były wśród kluczowych czynników sukcesu Grupy MOL w ostatnich dekadach. Bardzo się cieszę, że Ferenc zostanie z nami jako specjalny przedstawiciel prezesa. Dzieląc się swoją wiedzą, rozprzestrzeniając swoją wizję kultury korporacyjnej i zarządzania akcjonariatem, Ferenc nadal będzie częścią sukcesu firmy w przyszłości" - skomentował prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.