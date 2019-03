Fintech iPOS pozyskał 1,55 mln zł na rozwój kasoterminali

"Wychodzimy z założenia, że skoro przedsiębiorca musi kupić urządzenie fiskalne, to niech ono nie będzie tylko kosztem, ale przede wszystkim użytecznym narzędziem w prowadzeniu biznesu. Użytkownik naszego produktu może w czasie rzeczywistym zobaczyć każdy paragon, raport sprzedażowy, czas rozpoczęcia pracy kasjerów oraz wiele innych parametrów. Wszystko w przyjaznym interfejsie, na dowolnym urządzeniu z internetem i za niewielki abonament miesięczny, który można wyłączać, jeśli biznes nie pracuje. Natomiast kasoterminal - urządzenie fiskalne, terminal płatniczy i oprogramowanie sprzedażowe na nim zainstalowane kosztuje tyle, co średniej klasy kasa fiskalna " - powiedział także Pawłowski, cytowany w komunikacie.

W połowie marca Sejm przyjął projekt ustawy, który ma stopniowo wprowadzać obowiązek stosowania kas online. W związku z przyjętymi zmianami legislacyjnymi spółka zamierza wprowadzić do sprzedaży nowe modele kasoterminali, co pozwoli zwiększyć jej obroty. Z kolei przyszli użytkownicy rozwiązań producenta, przy okazji zmian, będą mieli możliwość, by zamienić kasy fiskalne na innowacyjne rozwiązania, które do tej pory były dostępne jedynie dla dużych graczy.