Fintech ZEN udostępnił usługi m.in. konta wielowalutowego w 32 krajach Europy

"Oferta ZEN dla konsumentów, oprócz rachunku wielowalutowego z kartą Mastercard, obejmuje m.in. automatyczne przedłużenie o rok gwarancji producenta, atrakcyjny cashback i brak prowizji za przewalutowanie. Przedsiębiorcy korzystają natomiast z braku chargebacków, zaś płatności od klientów spływają do nich natychmiast po zapłacie - to rzadko spotykane rozwiązanie zdecydowanie ułatwia płynność finansową " - czytamy w komunikacie.

"ZEN to akronim 'zero effort non-bank', a jednocześnie nawiązanie do stanu, w którym nasz klient może mieć poczucie spokoju, bezpieczeństwa i kontroli nad swoimi pieniędzmi oraz transakcjami zakupowymi. Stworzyliśmy pakiet rozwiązań, który obejmuje niedostępne nigdzie indziej korzyści oraz kompleksową ochronę, a to wszystko z zapewnieniem niskich kosztów i doskonałego doświadczenia użytkownika. Wierzę, że z taką propozycją możemy śmiało konkurować, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach europejskich"- powiedział założyciel ZEN Dawid Rożek, cytowany w komunikacie.