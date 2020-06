Firmy turystyczne chcą odszkodowania od Skarbu Państwa. Wystawiły rachunek na 141 mln zł

Firmy turystyczne żądające odszkodowań są zrzeszone w Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO). Reprezentujący tę grupę Jacek Dubois z Kancelarii Dubois i Wspólnicy wskazuje, że w całej branży takich poszkodowanych może być nawet około 10 tys.

- Po ewentualnym złożeniu pozwu zbiorowego będą mogły dołączać do niego kolejni przedsiębiorcy - powiedział mecenas Dubois.

Jak zaznacza mecenas Dubois, wbrew konstytucji ograniczono wolność gospodarczą w drodze rozporządzeń, a nie ustawy, w dodatku nie było to w istocie w stosunku do branży turystycznej ograniczenie działalności gospodarczej, a całkowite pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.