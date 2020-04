chemia 1 godzinę temu

Flavourtec rozpoczął produkcję płynów do dezynfekcji rąk

Polski producent płynów do e-papierosów Flavourtec rozpoczął produkcję płynów do dezynfekcji rąk, podała spółka. Docelowo planowane jest zwiększenie produkcji z obecnych 100 tys. sztuk do nawet 250 tys. sztuk tygodniowo.