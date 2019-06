Forever Entertainment liczy że remake klasyków wyniesie przychody na nowy poziom

"Rozwijamy trzy filary naszej strategii - produkcję własną, wydawniczą i część technologiczną. Teraz otwieramy czwarty filar, czyli wydawanie gier typu remake. Jest to istotny element rozwoju spółki" - powiedział ISBnews Dębicki.

"Odbiór ogłoszenia przez nas 'Panzer Dragoon: Remake' na E3 był lepszy niż się spodziewałem i powoduje, że mam przesłanki, żeby być optymistą co do sukcesu tej gry. Konferencja Nintendo Direct na E3 to jedna z najważniejszych imprez branżowych. Dla nas to całkowicie nowa jakość - mieliśmy najlepszy czas i potężny media coverage. Trudno określić, ile trzeba byłoby zainwestować własnych środków, aby osiągnąć taki efekt marketingowy. Dostaliśmy nowe propozycje biznesowe zarówno od właścicieli IP kultowych gier, jak i od deweloperów zaraz po konferencji" - dodał prezes.

Forever Entertainment zapowiedział wydanie remaku gry "Panzer Dragoon: Remake" zimą 2019/2020 roku. Prezes ocenił, że zapowiedź gry stała się rewelacja tegorocznej konferencji Nintendo Direct podczas targów E3 2019 w Los Angeles. W ciągu 12 godzin od zapowiedzi remaku na tej konferencji hashtag #panzerdragoon znalazł się na 4. miejscu pod względem popularności na świecie na Twitterze.

"Planujemy realizować jeden tytuł tego kalibru, co 'Panzer Dragoon: Remake' co 12-18 miesięcy. Kolejnym tytułem będzie 'Panzer Dragoon II Zwei', który jest już w preprodukcji. Kończymy jednocześnie negocjacje w celu pozyskania kolejnych bardzo znanych licencji. Jest to przemyślana strategia i naturalny element naszego rozwoju" - wskazał Dębicki.

Podtrzymał jednocześnie plan realizacji łącznie ok. 50 premier w skali roku.

"Mamy pewne przesunięcia w tym kwartale, ale warto pamiętać, że potencjał sprzedażowy gier z bieżącego kwartału wobec 'Panzer Dragoon: Remake' jest całkowicie nieporównywalny. Tak więc kontynuujemy naszą dotychczasową działalność, która daje stały rozwój i poprawę wyników. Natomiast 4. filar jest elementem, który odróżnia nas od typowych wydawców. Umożliwia nam to wydawanie gier o dużym potencjale sprzedażowym w porównaniu do dotychczasowo wydanych tytułów. Warto zaznaczyć, że nadal ostrożnie podchodzimy do kwestii budżetów przeznaczanych na produkcję i wydawanie gier. 'Panzer Dragoon: Remake' i nowy segment najpewniej wyniesie nasze przychody na inny poziom" - podsumował Dębicki.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

Sebastian Gawłowski

