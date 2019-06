Frans-Willem de Kloet zainwestował w technologiczną spółkę Sellions

"Sellions wypracował wyjątkową platformę i rozwiązanie adresujące potrzeby zarówno zespołów zarządzających, jak również sprzedawców. Z doświadczenia wiem jak ciężkie i drogie jest wdrożenie narzędzi CRMowych takich jak np. Salesforce. Duże przedsiębiorstwa jak Liberty Global wydają na nie miliony, a wdrożenie często zajmuje kilka lat. Oczywiście na koniec dnia otrzymujemy kompleksowe narzędzie, ale skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej, a w mniejszym stopniu do samych handlowców. To, co podoba mi się w Sellions, to fakt, że zaadresowali dwa główne wyzwania - oferują elastyczną, efektywną kosztowo platformę, nastawioną na budowanie zaangażowania handlowców. Umożliwia ona łatwe zarządzanie wszystkimi kanałami komunikacji z klientem w jednym miejscu, a ponadto może być używana jako dodatek do Salesforce oraz podobnych systemów CRM. Dzięki temu potencjalni klienci, którzy już przeszli bolesny okres wdrożenia głównego systemu, mogą łatwo skorzystać z Sellions i przyspieszyć cyfrową transformację

sprzedaży" - powiedział Frans-Willem de Kloet, cytowany w komunikacie.