Fundusz Kvarko zainwestował w platformę machine learning Deepstributed

"Wydajne działanie systemów informatycznych w branżach wykorzystujących AI i Big Data uzależnione jest od sprawnie działających algorytmów analizujących i przetwarzających dane, często w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dotychczasowe rozwiązania często wymagają korzystania z centrów obliczeniowych i superkomputerów najnowszych generacji, a także kupna bądź najmu drogich farm serwerów, przez co są kosztowne i czasochłonne. Platforma Deepstributed, zintegrowana z większością chmur dostępnych na rynku, zmienia pewne paradygmaty w dziedzinie uczenia maszynowego, ułatwiając i upowszechniając dostęp do tej technologii. Umożliwi to rozszerzenie spektrum jej zastosowania i w efekcie przyspieszy rozwój w wielu branżach" - powiedział prezes Kvarko dr Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.