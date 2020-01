Games Operators ukończył trzy gry, zbiera na Kickstarter na kolejną - 'Rustler'

Premiera gry "Rustler" planowana jest w III kw. 2020 r. Games Operators przygotowuje także do publikacji trzy nowe tytuły, nad którymi zakończono już prace deweloperskie. Są to: "BE-A Walker", "Cyber Ops" i "Artificer".

"112 Operator" to następca "911 Operator" - gry, która debiutowała w 2017 r. To symulator centrum powiadamiania ratunkowego. Do końca 2019 r. gracze kupili łącznie prawie 1,1 mln kopii tej gry (PC, Xbox, PS4), wraz z dodatkami. Płatną wersję mobilną pobrało 190 tys. użytkowników, zaś bezpłatną pobrano ok. 1,5 mln razy. W 2018 r. gra wygenerowała sprzedaż na poziomie niemal 4,3 mln zł, zaś w 2019 r. taki wynik osiągnięto już po trzech kwartałach sprzedaży 911 Operator.