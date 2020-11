technologie 2 godziny temu

Games Operators zawarł umowę wydawniczą z Maximum Games Inc.

Games Operators zawarł umowę z Maximum Games Inc. na wykonanie portu oraz wydanie gry o nazwie "Rustler" na platformy Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, a także wedle uznania wydawcy, na platformy konsolowe Xbox Next Gen, Playstation 5, Stadia oraz na platformy PC inne niż Steam i GOG, podała spółka.