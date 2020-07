Gaz-System ma umowę z Germanischer Lloyd Industrial Services na usługi nadzoru

"W ramach świadczenia usług nadzoru wykonawca zapewni udział inspektorów należących do Stowarzyszenia Morskich Inspektorów Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. The Society of Offshore Marine Warranty Surveyors). Zadaniem inspektorów będzie zarówno weryfikacja dokumentacji projektowej i planów pracy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jak również bezpośredni nadzór w miejscach realizacji prac, związanych z budową gazociągu podmorskiego" - czytamy w komunikacie.