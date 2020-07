Gemius: 61% kupujących w Internecie wskazuje, że najczęściej wybiera Paczkomaty

"Po raz pierwszy w historii Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55% badanych - jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym - jest to wzrost o 7 pkt proc. rok do roku" - czytamy w komunikacie.

"Rok 2020 jest przełomowy dla InPostu. Po raz pierwszy w historii światowego e-commerce dostawy do Paczkomatów pokonały w swojej popularności dostawy kurierem. Jestem przekonany, że Polska jest pierwszym, ale nie ostatnim krajem, w którym dokonuje się taka zmiana. Dostawy do Paczkomatów są znacznie bardziej ekologiczne niż dostawy kurierskie. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów będzie wymuszać na branży logistycznej wprowadzenie bardziej prośrodowiskowych rozwiązań. Jestem dumny, że Polska jest pionierem w jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań na świecie w zakresie logistyki e-commerce" - powiedział prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Nie wystarczy postawić same maszyny - to skomplikowana usługa, której sukces wynika z już kilkunastoletniego doświadczenia. Ponadto, jest ona stale modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy, że konsekwentnie będziemy przenosić wszystkie aktywności związane z zarządzaniem przesyłkami do aplikacji, co świetnie zdało egzamin w czasie, gdy wzrosło zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe. Odsetek naszych klientów zwiększył się w zaledwie 7 miesięcy aż o 23% - oznacza to, że osoby, które wcześniej z jakichś powodów nie korzystały z rozwiązań InPost, przekonały się do tej niezwykle wygodnej formy odbioru przesyłek" - podkreślił Brzoska.