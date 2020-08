Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

"Oczekujemy, że w efekcie realizacji strategii zwiększenia potencjału portfela posiadanych decyzji na zagospodarowanie odpadów z obecnych 350 tys. ton do 2 000 tys. ton. Będzie to możliwe m.in. za sprawą pozyskania kilku nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów - z czego pierwsza zostanie oddana do użytku w 2021 r. - dzięki którym zamierzamy systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planujemy otworzyć własne centrum B+R" - powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

"Uważamy, że zaproponowane kierunki rozwoju pozwolą nam znacząco zwiększyć skalę działania. Do 2022 r. zakładamy osiągniecie wartości EBITDA , stanowiącej - co najmniej - trzykrotność wyniku z 2019 r., kiedy wypracowaliśmy 9,1 mln zł" - dodał Weremczuk.

"Założenia strategiczne na lata 2020-2024 będą realizowane w dwóch etapach. W I etapie, zaplanowanym na lata 2020-2021, Geotrans zakłada pozyskanie do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Obejmujący lata 2022-2024 etap II zostanie oparty o pozyskanie kilku dodatkowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Liczba instalacji oraz wartość wydatków inwestycyjnych planowanych w II etapie będą uzależnione głównie od dostępności atrakcyjnych lokalizacji, tendencji rynkowych oraz możliwości spółki w zakresie pozyskania finansowania. Powyższe aspekty będą przedmiotem dalszej analizy spółki" - czytamy dalej.

W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, szacowanymi w I etapie realizacji strategii na ok. 30 mln zł, spółka planuje pozyskać kapitał z emisji do 500 tys. akcji na rynku NewConnect, co przy aktualnym kursie giełdowym daje ok. 16 mln zł. Do sfinansowania nakładów inwestycyjnych dedykowanych II etapowi spółka zamierza wykorzystać środki własne oraz finansowanie dłużne. Rozważana jest także kolejna emisja akcji po przejściu na rynek główny GPW, co planowane jest w 2021 r., podano również.