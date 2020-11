Getin Noble Bank miał 69,77 mln zł straty netto, 48,17 mld zł aktywów w III kw.

"Miniony kwartał to okres odbudowy dochodów banku z działalności biznesowej, które wyniosły 250,9 mln zł, co oznacza 3,9% wzrost w ujęciu kwartalnym. Od początku 2020 roku suma wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego wraz z pozostałymi dochodami osiągnęły poziom 823 mln zł, co oznacza ponad 17% wzrost r/r. W tym samym okresie koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) spadły o 12,9%. Od początku bieżącego roku bank notował konsekwentny spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu r/r o ponad 50%. Związane jest to m.in. z obserwowanym w całym sektorze ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej oraz trwającą w banku optymalizacją jej struktury. Na koniec września br. wskaźnik płynności LCR był znacząco powyżej norm regulacyjnych i wynosił 142%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.