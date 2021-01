Getin Noble Bank w lepszej sytuacji niż Idea Bank. Eksperci oceniają drugi bank Czarneckiego

Nie jest tajemnicą, że ostatnie lata były trudne także dla innego banku należącego do Leszka Czarneckiego - Getin Noble Banku. Wielu Polaków zastanawia się, czy może on podzielić los Idei.

Eksperci o sytuacji Getin Noble Banku

Wielu obserwatorów skupia się na zyskach, ale jak podkreślają eksperci rynku bankowego, z perspektywy bezpieczeństwa pieniędzy klientów nie to jest najważniejsze. Tu kluczowe są kapitały, a pod tym względem Getin jest dużo mocniejszy od Idei.

Wiceprezes OPTI TFI wskazuje, że jest to większy bank, na którym ciąży problem rezerw frankowych, więc trudniej i kosztowniej jest przeprowadzić taką procedurę. Po drugie, spełnia międzynarodowe wymogi kapitałowe dla banków (choć jednocześnie nie spełnia bardziej restrykcyjnych krajowych limitów).

Tę nadwyżkę kapitałową dla wymogów międzynarodowych szacuje na kwotę 800-900 mln zł (dla kapitału Tier 1). Daje to przestrzeń do nawet 2 lub 3 kwartałów strat.

- Po trzecie, na chwilę obecną kapitały Getin Noble Banku są wciąż dodatnie (ponad 2 mld zł). A wydaje się, że czynnikiem który uruchomił przymusową restrukturyzację w Idea Banku było oszacowanie, że są one faktycznie ujemne, co zwiększało ryzyko bankructwa - wylicza Bursa.

Rating Getin Noble Banku

Agencja EuroRating od połowy 2019 roku utrzymywała dla Idei ocenę "CC". To trzecia najgorsza nota w 20-stopniowej skali. Getin Noble Bank od kwietnia 2020 jest "oczko" wyżej (rating: "CCC").

Eksperci EuroRatingu punktują niekorzystne czynniki takie jak: spadek kapitałów banku, wysoką wrażliwość na stopy procentowe, brak zysków i duży portfel kredytów frankowych. Pytanie tylko, czy to na tyle duże problemy, by GNB podzielił los Idei?

Zwraca też uwagę na obecny bilans banku i wskazuje, że nie odzwierciedla potencjalnych przyszłych kosztów związanych z ryzykiem konieczności przewalutowania kredytów hipotecznych we frankach. Ta sprawa jest nierozstrzygnięta.

Robert Pieńkoś tłumaczy, że zarówno Idea jak i Getin należą do tego samego głównego akcjonariusza (Leszka Czarneckiego), ale nie są ze sobą powiązane kapitałowo ani operacyjnie, więc obecna sytuacja związana z Idea Bankiem nie powinna bezpośrednio wpłynąć na Getin Noble Bank.

Wskazuje, że to co łączy oba banki to problemy z jakością portfela kredytowego. W obu przypadkach kredyty zagrożone stanowią aż około 20 proc. łącznego portfela kredytów.