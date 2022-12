Giganci unikają tankowców, które przewoziły rosyjską ropę. Naciskają na armatorów

Jak wynika z klauzuli, do której dotarła agencja Bloomberg, niezastosowanie się do tego wymogu umożliwiłoby Exxonowi wypowiedzenie czarteru.

To kolejny z gigantów rynku, który domaga się takich gwarancji. Wcześniej zażądał tego Shell. Armatorzy mają przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że ich tankowce nie przewoziły rosyjskiej ropy w swoich trzech ostatnich ładunkach.

Dr Przemysław Zaleski, ekspert Fundacji Pułaskiego i Politechniki Wrocławskiej wyjaśniał nam , że polega on na automatycznym sankcjonowaniu każdej firmy – czy to armatora, czy tradera, ubezpieczyciela czy firmy przeładunkowej, która realizowałaby usługi związane z naznaczonym produktem.

Przypomnijmy, że od 5 grudnia rosyjska ropa naftowa nie może być sprowadzana drogą morską do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. To kolejny mechanizm sankcyjny, który ma ograniczyć zyski Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży czarnego surowca. Równolegle nałożono "kaganiec cenowy" dla dostaw do krajów trzecich.