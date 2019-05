Gino Rossi ma warunkową umowę sprzedaży Simple CP na rzecz Forum 82 FIZ

"Jeżeli jakikolwiek warunek zawieszający nie zostanie spełniony w terminie do 30 czerwca 2019 r., Forum 82 FIZ jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 30 dni roboczych. Ponadto obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy pomimo spełnienia się warunków zawieszających druga strona nie przystąpi do procedury przeniesienia posiadania akcji Simple, o ile takie naruszenie nie zostanie naprawione w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do przeniesienia posiadania akcji Simple" - czytamy także.