Giromed Institute wznawia wykonywanie badań bezdechu sennego dla Infoscanu 

Wysyłka urządzeń jest powrotem do dotychczasowej współpracy, która została opóźniona ze względu na sytuację epidemiczną panującą w Hiszpanii. Ponadto Giromed dokonał zaległych płatności wynikających z zapisów umowy, a od sierpnia wznowi realizację badań komercyjnych na terenie Hiszpanii. Infoscan prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami w celu wznowienia lub uruchomienia umów sprzedażowych, podano.

"Niecodzienna sytuacja panująca od kilku miesięcy w Europie spowodowała, niestety, opóźnienie realizacji badań ZOPS przez Giromed. Wpłynęła również negatywnie na naszych niektórych partnerów handlowych, którzy zauważyli tymczasowe opóźnienia w realizacji zawartych umów. Dzisiaj całe szczęście sytuacja wraca do normy. Granice są otwarte, gospodarka się rozkręca, a co najważniejsze, placówki medyczne po kilku miesiącach pandemii na stałe wprowadziły do swoich usług rozwiązania telemedyczne. Giromed, nasz hiszpański partner, uregulował zaległe płatności wobec Infoscanu oraz wznawia w przyszłym miesiącu realizację badań komercyjnych. Jesteśmy na dobrej drodze, aby w nadchodzących tygodniach realizować kolejne dostawy, nie tylko dla partnera z Hiszpanii, ale także dla kontrahentów z innych krajów" - powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.