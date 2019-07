Glapiński: Lipcowa projekcja wspiera scenariusz utrzymywania stóp bez zmian

Dodał, że prawdopodobnie do końca 2021 r. nie będzie potrzeby - przy braku zmian warunków makroekonomicznych - zmiany poziomu stóp procentowych.

Szef banku centralnego odniósł się także do oczekiwań, że kandydaci do Fed i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będą mieli bardziej "gołębie" nastawienia w swojej polityce pieniężnej.

"My tę woltę odbieraliśmy już wcześniej, na nieformalnych spotkaniach. [...] Byliśmy na to przygotowani - nasze stopy są stabilne i cały czas dodatnie. Stosując konserwatywną politykę jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy przestrzeń do reagowania, ale w moim przekonaniu jeszcze długo nie będzie takiej potrzeby" - powiedział Glapiński.