Google, PFR i Operator Chmury Krajowej uruchamiają program 'Firmy Jutra'

"Razem z partnerami chcemy zaoferować pakiet szkoleniowy dla 15 tys. firm do końca przyszłego roku. Do dyspozycji będzie 16 doradców w każdym województwie" - powiedział prezes Google Polska Artur Waliszewski podczas wideokonferencji.

Podkreślił, że Google od 2005 roku, kiedy to wystartował pierwszy program dla polskich przedsiębiorców firma przeszkoliła w zakresie marketingu online 200 tys. z 62 tys. z 800 miast w całej Polsce.

"Teraz zobowiązujemy się do końca 2021 roku pomóc 15 tys. firm wyjść z kryzysu i rozwinąć ich działalność, poprzez zwiększenie obecności i aktywności online. Chcemy skupić się na kluczowym dla polskiej gospodarki sektorze MŚP , ponieważ z uwagi na skutki pandemii i obecny kryzys jest on w decydującym momencie rozwoju" - dodał Waliszewski.

"Wychodzimy do przedsiębiorców z wysokiej jakości ofertą edukacyjną, która pomoże im zdobyć kompetencje niezbędne do szybszego wdrażania nowych rozwiązań, korzystania z usług chmurowych i rozwijania sprzedaży w internecie. Zależy nam, aby firmy sprawnie dostosowały się do nowego otoczenia, zwiększały przychody i długoterminowo rozwijały swój biznes" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.