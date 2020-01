GPEC i OPEC przyłączyły 650 budynków do sieci ciepł. zasilanych przez PGE EC

"Jesteśmy częścią systemu ciepłowniczego aglomeracji trójmiejskiej i jako producenci ciepła czujemy ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ekologię i niezawodność dostaw. Obserwujemy, że coraz ważniejszym kryterium przy wyborze mieszkania jest komfort wynikający ze sposobu ogrzewania i jego wpływ na środowisko. Ciepło sieciowe jest tutaj bezkonkurencyjne, co pokazuje utrzymująca się od lat na wysokim poziomie liczba przyłączeń do sieci ciepłowniczych GPEC i OPEC" - powiedziała dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła Elżbieta Kowalewska, cytowana w komunikacie.

"Nasi nowi klienci przyłączeni w 2019 roku zamawiają moc cieplną prawie taką, jaką zużywa Tczew. Największą inwestycją ubiegłego roku była rozbudowa sieci magistralnej wraz z likwidacją lokalnej kotłowni w dzielnicy Gdańsk Osowa. Ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 6 tys. ton rocznie. To tyle, ile zostawia po sobie 50 mln km przejechanych samochodem osobowym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie intensywne działania i sprawne prowadzenie inwestycji przyłączeniowych z jednej strony, z drugiej zaś owocna współpraca między naszą firmą i elektrociepłownią PGE Energia Ciepła, która trwa od wielu lat i jak widać przynosi pozytywne rezultaty dla mieszkańców i środowiska" - powiedział prezes Grupy GPEC Marcin Lewandowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.