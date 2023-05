Oto jak polska giełda zareaguje na 800 plus. Te spółki mogą zyskać

PiS zapowiedział, że od 1 stycznia 2024 r. podwyższy świadczenie 500 plus do kwoty 800 zł. Jak w komentarzu dla money.pl zauważa Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd, to wiatr w żagle dla co najmniej kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.