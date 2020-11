Gremi Media miała 12,06 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

"Bardzo cieszy nas to, że zniżki spadków przychodów spowodowanych pandemią udaje nam się utrzymać lub nawet zwiększać zyski dzięki czemu poprawiamy rentowność wydawnictwa i całej grupy kapitałowej. Spadki przychodów są nie do uniknięcia, a wynikają przede wszystkim z praktycznie całkowitego zamknięcia takich sfer naszej działalności jak organizacja i obsługa wydarzeń, konferencji i szkoleń. Na szczęście byliśmy w stanie szybko przenieść dużą część tych aktywności do świata cyfrowego i pomimo obniżki przychodów generować z tego rodzaju działalności istotne zyski" - powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie.