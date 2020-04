Grupa Azoty bardzo poprawiła wyniki. Pomogły niskie ceny gazu

Jego zdaniem, spółce sprzyja sytuacja na rynku surowców, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do istotnych spadków cen ropy naftowej i gazu ziemnego, a także - równie ważnych w działalności spółki - cen uprawnień do emisji CO2.

Producent nawozów zapowiedział, że najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost inwestycji, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach.