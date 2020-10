Grupa CCC chce wdrożyć oprogramowanie SAP S/4 HANA w kolejnych spółkach

"Nowy system potrafi przetwarzać ogromne ilości danych jednocześnie. Pomaga nam w usprawnieniu nadzoru finansowego i utrzymaniu silnej dyscypliny kosztowej. System początkowo wdrożony w CCC SA i CCC EU, będzie także sukcesywnie wprowadzany i wykorzystywany we wszystkich naszych spółkach zależnych. Oprogramowanie SAP S/4 HANA pozwala na skalowalność rozwiązań, ujednolicenie danych dla potrzeb informacji zarządczej oraz zmniejszenie kosztów ich pozyskiwania" - powiedziała dyrektor ds. finansowych CCC Agnieszka Mielcarek, cytowana w komunikacie.

Implementacja oprogramowania odbyła się w okresie zamrożenia gospodarki i lockdownu. Grupa CCC wraz z partnerem wdrożeniowym SAP - firmą Accenture - przeprowadziła cały proces zdalnie. Było to możliwe dzięki zintegrowanej architekturze IT i wykorzystaniu odpowiednich cyfrowych narzędzi. Wdrożenie to było pierwszym krokiem programu standaryzacji objętych nim procesów w całej grupie kapitałowej CCC, podkreślono.