Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r.

"Nasz biznes jest relatywnie odporny na to, co się dzieje, notujemy oczywiście spadek sprzedaży sprzętu, obecna sytuacja wpływa na rynek reklamy, ale z drugiej strony mamy obniżki stóp procentowych. Nie podejmuję się prognozowania, ile EBITDA będzie wynosiła na koniec roku. Byłabym zadowolona, jakby udało nam się ją utrzymać" - powiedziała członek zarządu Cyfrowego Polsatu Katarzyna Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

"Jeżeli chodzi o I kw. to rynek reklamy spadł o 3%. Jeżeli chodzi o kwiecień i maj, który jest w trakcie, to przychody reklamowe spadły na poziomie 35%" - powiedział prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski podczas wideokonferencji.

Dodał, że jeżeli chodzi o kolejne miesiące, to niemal wszyscy na rynku czekają na wznowienie działań - co uzależnione jest także od wprowadzania kolejnych etapów odmrażania gospodarki.

"W czasie obowiązujących ograniczeń mieliśmy otwartych 60% naszych punktów. W tej chwili ruch jest niższy o 30-40% sprzed pandemii. Podobnie z pozyskiwaniem klientów - wcześniej spadło o 50%, teraz jest to około 30% mniej, ale klienci są mniej aktywni przy rezygnacji z naszych usług. Sprzedaż sprzętu spadła o ok. 50%, teraz jest niżej o około 30%, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej" - dodał Stec.

"Informacja o przesunięciu aukcji dla nas w tej chwili jest neutralna i ze spokojem czekamy na uruchomienie aukcji. My swoją sieć 5G budujemy, a jeśli uda nam się pozyskać kolejne częstotliwości, to będą one służyły do rozbudowy tego co już mamy" - powiedział Błaszczyk podczas wideokonferencji.